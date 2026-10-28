Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej ogłosiło objęcie obywateli kraju programem Trusted Traveler, który ma ułatwić podróże do Stanów Zjednoczonych i przyspieszyć procedury wjazdowe w amerykańskich punktach kontroli granicznej.

Przyspieszona odprawa na granicy

Uczestnicy programu, którzy spełniają ustalone kryteria, będą mogli korzystać z przyspieszonej kontroli paszportowej i celnej w uczestniczących punktach przylotu. Ma to skrócić czas oczekiwania podczas przekraczania granicy USA.

O decyzji informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenie saudyjskiego resortu spraw zagranicznych.

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Dostęp do TSA PreCheck

Korzyści obejmują również dostęp do programu TSA PreCheck. Umożliwia on uprawnionym pasażerom szybsze przechodzenie kontroli bezpieczeństwa na amerykańskich lotniskach uczestniczących w tym systemie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej zaznaczyło, że krok ten odzwierciedla współpracę Rijadu i Waszyngtonu w zakresie ułatwiania przemieszczania się podróżnych oraz zwiększania efektywności procedur granicznych dla saudyjskich obywateli udających się do USA.

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