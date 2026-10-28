Saudyjczycy objęci programem Trusted Traveler dla szybszego wjazdu do USA — Asharq Al-Awsat
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej ogłosiło objęcie obywateli kraju programem Trusted Traveler, który ma ułatwić podróże do Stanów Zjednoczonych i przyspieszyć procedury wjazdowe w amerykańskich punktach kontroli granicznej.
Przyspieszona odprawa na granicy
Uczestnicy programu, którzy spełniają ustalone kryteria, będą mogli korzystać z przyspieszonej kontroli paszportowej i celnej w uczestniczących punktach przylotu. Ma to skrócić czas oczekiwania podczas przekraczania granicy USA.
O decyzji informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na oświadczenie saudyjskiego resortu spraw zagranicznych.
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Dostęp do TSA PreCheck
Korzyści obejmują również dostęp do programu TSA PreCheck. Umożliwia on uprawnionym pasażerom szybsze przechodzenie kontroli bezpieczeństwa na amerykańskich lotniskach uczestniczących w tym systemie.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej zaznaczyło, że krok ten odzwierciedla współpracę Rijadu i Waszyngtonu w zakresie ułatwiania przemieszczania się podróżnych oraz zwiększania efektywności procedur granicznych dla saudyjskich obywateli udających się do USA.