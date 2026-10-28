Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило о включении граждан страны в программу Trusted Traveler, которая должна упростить поездки в Соединённые Штаты и ускорить процедуры въезда через американские пункты пропуска.

Ускоренное оформление на границе

Участники программы, соответствующие установленным критериям, смогут проходить ускоренный паспортный и таможенный контроль в участвующих пунктах прибытия. Это должно сократить время ожидания при пересечении границы США.

О решении сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявление саудовского внешнеполитического ведомства.

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Доступ к TSA PreCheck

Преимущества также предусматривают доступ к программе TSA PreCheck. Она позволяет пассажирам, имеющим право на участие, быстрее проходить проверку безопасности в американских аэропортах, подключённых к этой системе.

В МИД Саудовской Аравии отметили, что этот шаг отражает сотрудничество Эр-Рияда и Вашингтона в сфере облегчения перемещения путешественников и повышения эффективности пограничных процедур для саудовских граждан, направляющихся в США.

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