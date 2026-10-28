Саудівців включили до Trusted Traveler для швидшого в’їзду до США — Asharq Al-Awsat

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії оголосило про включення громадян країни до програми Trusted Traveler, що має спростити поїздки до Сполучених Штатів і пришвидшити процедури в’їзду через американські пункти пропуску.

Прискорене оформлення на кордоні

Учасники програми, які відповідають установленим критеріям, зможуть проходити прискорений паспортний і митний контроль у пунктах прибуття, що беруть участь у програмі. Це має скоротити час очікування під час перетину кордону США.

Про рішення повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на заяву саудівського зовнішньополітичного відомства.

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Доступ до TSA PreCheck

Переваги також передбачають доступ до програми TSA PreCheck. Вона дає змогу придатним до участі пасажирам швидше проходити перевірку безпеки в американських аеропортах, які долучилися до цієї системи.

У МЗС Саудівської Аравії зазначили, що цей крок відображає співпрацю Ер-Ріяда і Вашингтона у сфері полегшення пересування мандрівників та підвищення ефективності прикордонних процедур для саудівських громадян, які прямують до США.

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