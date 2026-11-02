Понад 2 тисячі людей знялися у власних міні-драмах у Китаї — Asharq Al-Awsat

У кіностудійному комплексі Hengdian World Studios у місті Дун'ян на сході Китаю відвідувачам пропонують знятися у власних міні-драмах. Від запуску цього формату в серпні участь у ньому взяли понад 2 тисячі людей, а на вихідні та свята бронювання здебільшого заповнені, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Комплекс, який називають китайським Голлівудом, використовують для зйомок багатьох історичних теледрам. Тепер відвідувачі можуть знімати власні сцени на декораціях, зокрема на копії Забороненого міста в Пекіні та вулицях старого Шанхая, які також використовують у професійних проєктах.

Зйомки з костюмами та сценаріями

Відвідувачі обирають із понад 20 сценаріїв, переважно про палацові інтриги, романтичні історії або зраду. За 388 юанів, або близько 55 доларів, учасники отримують зачіску й макіяж, костюми, 30-хвилинну постановочну зйомку та змонтоване 90-секундне відео.

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Режисер Ван Вейлі розповів, що під час святкування Національного дня працював від ранку до вечора, але не міг прийняти всіх охочих. За один день він зняв 20 груп. Одна з учасниць, Клер Хуан, разом із подругами приїхала до студії більш ніж за 1,5 тисячі кілометрів, щоб зіграти у палацовій драмі.

Попит на враження

Популярність таких зйомок відображає зміни у споживчих витратах у Китаї. На тлі уповільнення економіки та тривалої кризи на ринку нерухомості споживачі витрачають кошти на подорожі, розваги й новий досвід. Це підтримує попит на інтерактивні атракції, історичні реконструкції, рольові ігри наживо та участь у зйомках.

28-річна інфлюенсерка на прізвище Сє приїхала до Хендяня після перегляду відео таких зйомок у соцмережах. Вона заплатила 498 юанів, або близько 70 доларів, за індивідуальну сесію за оригінальним сценарієм.

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