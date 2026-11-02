В киностудийном комплексе Hengdian World Studios в городе Дунъян на востоке Китая посетителям предлагают сняться в собственных мини-драмах. С момента запуска этого формата в августе участие в нем приняли более 2 тысяч человек, а бронирования на выходные и праздники в основном заполнены, сообщает Asharq Al-Awsat.

Комплекс, который называют китайским Голливудом, используется для съемок многих исторических теледрам. Теперь посетители могут снимать собственные сцены на декорациях, в том числе на копии Запретного города в Пекине и улицах старого Шанхая, которые также используют в профессиональных проектах.

Съемки с костюмами и сценариями

Посетители выбирают из более чем 20 сценариев, преимущественно о дворцовых интригах, романтических историях или предательстве. За 388 юаней, или около 55 долларов, участники получают прическу и макияж, костюмы, 30-минутную постановочную съемку и смонтированное 90-секундное видео.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Режиссер Ван Вэйли рассказал, что во время празднования Национального дня работал с утра до вечера, но не мог принять всех желающих. За один день он снял 20 групп. Одна из участниц, Клэр Хуан, вместе с подругами приехала в студию более чем за 1,5 тысячи километров, чтобы сыграть в дворцовой драме.

Спрос на впечатления

Популярность таких съемок отражает изменения в потребительских расходах в Китае. На фоне замедления экономики и затяжного кризиса на рынке недвижимости потребители тратят деньги на путешествия, развлечения и новый опыт. Это поддерживает спрос на интерактивные аттракционы, исторические реконструкции, ролевые игры вживую и участие в съемках.

28-летняя инфлюенсерка по фамилии Се приехала в Хэндянь после просмотра видео таких съемок в социальных сетях. Она заплатила 498 юаней, или около 70 долларов, за индивидуальную сессию по оригинальному сценарию.

Читай нас в