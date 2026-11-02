在中国东部东阳市的横店影视城，游客可以出演自己的迷你短剧。据Asharq Al-Awsat报道，自该项目于8月推出以来，已有超过2000人参与，周末和节假日的预约大多已满。

这座被称为“中国好莱坞”的影视基地被用于拍摄许多历史题材电视剧。如今，游客可以在布景中拍摄自己的场景，其中包括北京故宫的复制景观和老上海的街道，这些场景也用于专业项目。

配备服装和剧本的拍摄

游客可从20多个剧本中选择，内容主要涉及宫廷阴谋、爱情故事或背叛。参与者支付388元，约合55美元，即可获得发型和化妆、服装、30分钟的情景拍摄以及一段剪辑完成的90秒视频。

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导演王伟丽表示，在国庆节庆祝期间，他从早到晚工作，但仍无法接待所有感兴趣的人。一天内，他拍摄了20个团队。一名参与者克莱尔·黄与朋友们从1500多公里外来到影城，出演一部宫廷剧。

对体验的需求

此类拍摄的流行反映了中国消费者支出的变化。在经济放缓和房地产市场长期危机的背景下，消费者将资金花在旅行、娱乐和新体验上。这支撑了对互动式景点、历史重现、现场角色扮演游戏和参与拍摄的需求。

一名28岁的谢姓网红在社交媒体上观看了此类拍摄的视频后，来到横店。她支付了498元，约合70美元，参加了一次基于原创剧本的个人拍摄。

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