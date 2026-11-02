W kompleksie filmowym Hengdian World Studios w mieście Dongyang we wschodnich Chinach odwiedzającym proponuje się występ we własnych minidramatach. Od uruchomienia tego formatu w sierpniu wzięło w nim udział ponad 2 tysiące osób, a rezerwacje na weekendy i święta są w większości pełne, informuje Asharq Al-Awsat.

Kompleks, nazywany chińskim Hollywood, jest wykorzystywany do realizacji wielu historycznych dramatów telewizyjnych. Teraz odwiedzający mogą kręcić własne sceny na planach zdjęciowych, w tym na replice Zakazanego Miasta w Pekinie oraz na ulicach starego Szanghaju, które są również wykorzystywane w profesjonalnych projektach.

Zdjęcia z kostiumami i scenariuszami

Odwiedzający wybierają spośród ponad 20 scenariuszy, dotyczących głównie pałacowych intryg, historii romantycznych lub zdrady. Za 388 juanów, czyli około 55 dolarów, uczestnicy otrzymują fryzurę i makijaż, kostiumy, 30-minutowe inscenizowane zdjęcia oraz zmontowane 90-sekundowe nagranie.

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Reżyser Wang Weili powiedział, że podczas obchodów Święta Narodowego pracował od rana do wieczora, lecz nie mógł przyjąć wszystkich chętnych. W ciągu jednego dnia nakręcił 20 grup. Jedna z uczestniczek, Claire Huang, przyjechała z przyjaciółkami do studia z odległości ponad 1,5 tysiąca kilometrów, aby zagrać w dramacie pałacowym.

Popyt na doświadczenia

Popularność takich zdjęć odzwierciedla zmiany w wydatkach konsumentów w Chinach. W obliczu spowolnienia gospodarczego i przedłużającego się kryzysu na rynku nieruchomości konsumenci wydają pieniądze na podróże, rozrywkę i nowe doświadczenia. Wspiera to popyt na interaktywne atrakcje, rekonstrukcje historyczne, gry fabularne na żywo oraz udział w zdjęciach.

28-letnia influencerka o nazwisku Xie przyjechała do Hengdian po obejrzeniu w mediach społecznościowych nagrań z takich zdjęć. Zapłaciła 498 juanów, czyli około 70 dolarów, za indywidualną sesję według oryginalnego scenariusza.

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