W dokumentach sądowych złożonych w ramach federalnego pozwu dotyczącego twierdzeń o bezpieczeństwie produktów Meta dla nastolatków znajdują się notatki wskazujące, że pracownicy firmy mogli omawiać strategię wpływania na stosunek naukowców do psychologa społecznego Jonathana Haidta. Informuje o tym The Verge.

Zapisy z wewnętrznych spotkań

Według portalu w marcu 2023 roku pracownicy Meta omawiali tak zwaną strategię Whisper. W notatkach wspomniano pomysł „turn academics against Haidt” — nastawić przedstawicieli środowiska akademickiego przeciwko Haidtowi. Zapisy z kilku spotkań mogą wskazywać na poszukiwanie sposobów osłabienia jego wpływu na publiczną dyskusję o skutkach korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych.

Notatki znajdują się w dokumencie zatytułowanym Well-being Meeting Sound-check Notes, w którym punkty pogrupowano według różnych dat. Dokument zawiera literówki i skróty, dlatego, według oceny The Verge, mógł rejestrować początkowe pomysły, a nie ostatecznie zatwierdzony plan. W szczególności w sekcji z 7 marca 2023 roku zespół najwyraźniej rozważał reakcję na wpis Haidta w Substacku zawierający przegląd badań.

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Krytyka wpływu mediów społecznościowych

Haidt łączył media społecznościowe ze wzrostem poziomu depresji i lęku wśród nastolatków. W 2022 roku zeznawał przed Kongresem, a w lutym 2023 roku zaczął aktywniej publikować na Substacku swoje teorie i przeglądy badań.

W czasie tych rozmów książka Haidta The Anxious Generation nie była jeszcze opublikowana. The Verge zauważa, że Meta przygotowywała się również do serii procesów sądowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w jej produktach. Nie wiadomo, czy firma wdrożyła pomysły zapisane w notatkach. Meta nie przekazała portalowi natychmiastowego komentarza w sprawie dokumentu sądowego.

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