В судебных документах, поданных в рамках федерального иска по поводу утверждений о безопасности продуктов Meta для подростков, содержатся заметки, свидетельствующие о том, что сотрудники компании могли обсуждать стратегию влияния на отношение ученых к социальному психологу Джонатану Хайдту. Об этом сообщает The Verge.

Записи внутренних встреч

По данным издания, в марте 2023 года сотрудники Meta обсуждали так называемую Whisper strategy. В заметках упоминается идея «turn academics against Haidt» — настроить представителей академического сообщества против Хайдта. Записи нескольких встреч могут указывать на поиск способов ослабить его влияние на публичную дискуссию о последствиях использования детьми социальных сетей.

Заметки содержатся в документе под названием Well-being Meeting Sound-check Notes, где пункты сгруппированы по разным датам. Документ содержит опечатки и сокращения, поэтому, по оценке The Verge, он мог фиксировать первоначальные идеи, а не окончательно утвержденный план. В частности, в разделе от 7 марта 2023 года команда, по-видимому, рассматривала реакцию на публикацию Хайдта в Substack с обзором исследований.

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Критика влияния социальных сетей

Хайдт связывал социальные сети с ростом уровня депрессии и тревожности среди подростков. В 2022 году он давал показания в Конгрессе, а в феврале 2023 года начал активнее публиковать в Substack свои теории и обзоры исследований.

На момент обсуждений книга Хайдта The Anxious Generation еще не была опубликована. The Verge отмечает, что Meta также готовилась к ряду судебных процессов по поводу безопасности детей в ее продуктах. Неизвестно, воплотила ли компания идеи, зафиксированные в заметках. Meta не предоставила изданию немедленного комментария по поводу судебного документа.

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