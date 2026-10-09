Firma Meta zakazała na swoich platformach reklam chińskiej spółki ByteDance, do której należy TikTok, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Egipcie, Indonezji, Japonii, Tajlandii i Wietnamie. Ograniczenia weszły w życie natychmiast i dotyczą także zewnętrznych reklamodawców prowadzących w tych krajach kampanie z linkami do TikToka i innych usług ByteDance, informuje Jerusalem Post.

Zakaz reklam konkurencji

Meta wyjaśniła tę decyzję tym, że nie ma obowiązku zamieszczać reklam konkurenta, którego celem jest przeniesienie użytkowników z jej aplikacji. Firma nazwała odmowę świadczenia usług reklamowych konkurentowi zwykłą praktyką biznesową i oświadczyła, że nadal będzie konkurować jakością produktów i doświadczeniem użytkownika.

Decyzja stała się kolejnym etapem długotrwałej rywalizacji między Meta a ByteDance. TikTok jest jednym z głównych konkurentów Meta w walce o uwagę użytkowników, twórców treści i środki reklamowe.

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Stanowisko TikToka

TikTok i ByteDance nie odpowiedziały na zapytania Reutersa dotyczące działań Meta. Na stronie TikToka wskazano, że serwis nie obsługuje linków, które otwierają inne sieci społecznościowe lub umożliwiają zalogowanie się do nich. Jednocześnie użytkownicy mogą dodawać do swoich profili linki prowadzące do stron internetowych innych platform.

Meta wzywa również TikToka i YouTube do wprowadzenia środków bezpieczeństwa dla nastolatków podobnych do tych, na które sama zgodziła się w sierpniu po ugodzie w sprawie roszczeń amerykańskich stanów dotyczących szkód wyrządzanych dzieciom przez media społecznościowe. W szczególności Meta zgodziła się wprowadzić dzienne ograniczenia korzystania z Facebooka i Instagrama przez dzieci, ograniczyć ich nocne korzystanie z platform oraz wzmocnić kontrolę dostępu do treści z ograniczeniami wiekowymi.

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