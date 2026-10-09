Meta заборонила рекламу TikTok у США та ще шести країнах — Jerusalem Post

Компанія Meta заборонила рекламу китайської ByteDance, якій належить TikTok, на своїх платформах у США, Канаді, Єгипті, Індонезії, Японії, Таїланді та Вʼєтнамі. Обмеження набули чинності негайно й також стосуються сторонніх рекламодавців, які запускають у цих країнах кампанії з посиланнями на TikTok та інші сервіси ByteDance, повідомляє Jerusalem Post.

Заборона для конкурентної реклами

У Meta пояснили рішення тим, що не зобовʼязані розміщувати рекламу конкурента, мета якого — перевести користувачів з її застосунків. У компанії назвали відмову в рекламних послугах конкуренту звичайною діловою практикою та заявили, що надалі конкуруватимуть якістю продуктів і користувацьким досвідом.

Рішення стало черговим етапом тривалого суперництва між Meta та ByteDance. TikTok є одним із головних конкурентів Meta у боротьбі за увагу користувачів, авторів контенту та рекламні кошти.

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Позиція TikTok

TikTok і ByteDance не відповіли на запити Reuters щодо дій Meta. На сайті TikTok зазначено, що сервіс не підтримує посилання, які відкривають інші соціальні мережі або дозволяють увійти до них. Водночас користувачі можуть додавати до своїх профілів посилання, що ведуть на вебсайти інших платформ.

Meta також закликає TikTok і YouTube запровадити заходи з безпеки підлітків, подібні до тих, на які сама погодилася в серпні після врегулювання претензій американських штатів щодо шкоди соціальних мереж для дітей. Зокрема, Meta погодилася встановити щоденні обмеження використання Facebook та Instagram для дітей, обмежити їхнє нічне користування платформами й посилити контроль доступу до контенту з віковими обмеженнями.

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