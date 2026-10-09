Компания Meta запретила рекламу китайской ByteDance, которой принадлежит TikTok, на своих платформах в США, Канаде, Египте, Индонезии, Японии, Таиланде и Вьетнаме. Ограничения вступили в силу немедленно и также касаются сторонних рекламодателей, запускающих в этих странах кампании со ссылками на TikTok и другие сервисы ByteDance, сообщает Jerusalem Post.

Запрет на рекламу конкурента

В Meta объяснили решение тем, что не обязаны размещать рекламу конкурента, цель которого — перевести пользователей из ее приложений. В компании назвали отказ в рекламных услугах конкуренту обычной деловой практикой и заявили, что и дальше будут конкурировать качеством продуктов и пользовательским опытом.

Решение стало очередным этапом длительного соперничества между Meta и ByteDance. TikTok является одним из главных конкурентов Meta в борьбе за внимание пользователей, авторов контента и рекламные средства.

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Позиция TikTok

TikTok и ByteDance не ответили на запросы Reuters относительно действий Meta. На сайте TikTok указано, что сервис не поддерживает ссылки, которые открывают другие социальные сети или позволяют войти в них. В то же время пользователи могут добавлять в свои профили ссылки, ведущие на сайты других платформ.

Meta также призывает TikTok и YouTube внедрить меры безопасности для подростков, подобные тем, на которые она сама согласилась в августе после урегулирования претензий американских штатов относительно вреда социальных сетей для детей. В частности, Meta согласилась установить ежедневные ограничения на использование Facebook и Instagram детьми, ограничить их ночное пользование платформами и усилить контроль доступа к контенту с возрастными ограничениями.

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