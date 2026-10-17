W chińskim Wuhanie polska tenisistka Maja Chwalińska zagra przeciwko Brytyjce Sonay Kartal w finale turnieju kategorii WTA 1000. Mecz zaplanowano na niedzielę, 18 października, i rozpocznie się nie wcześniej niż o 12:30 czasu polskiego, informuje Interia Sport.

Droga Chwalińskiej do finału

W półfinale Chwalińska pokonała inną polską tenisistkę, Igę Świątek, wynikiem 7:5, 6:1. W meczu 1/16 finału wygrała z Marie Bouzkovą 1:6, 6:1, 6:1. W ćwierćfinale Polka pokonała Marię Sakkari wynikiem 6:0, 3:6, 7:5.

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Rywalka z Wielkiej Brytanii

Kartal w drodze do decydującego meczu pokonała między innymi Belindę Bencic, Jasmine Paolini i Elinę Switolinę. Transmisję finału, według danych wydania, pokaże kanał CANAL+ Sport 2. Oglądanie online będzie dostępne dla subskrybentów platformy CANAL+ Online.

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