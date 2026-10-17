Мая Хвалінська зіграє з Сонай Картал у фіналі WTA 1000 в Ухані — Interia Sport

У китайському Ухані польська тенісистка Мая Хвалінська зіграє проти британки Сонай Картал у фіналі турніру категорії WTA 1000. Поєдинок запланований на неділю, 18 жовтня, і розпочнеться не раніше 12:30 за польським часом, повідомляє Interia Sport.

Шлях Хвалінської до фіналу

У півфіналі Хвалінська перемогла іншу польську тенісистку Ігу Свьонтек із рахунком 7:5, 6:1. У матчі 1/16 фіналу вона обіграла Марі Боузкову — 1:6, 6:1, 6:1. У чвертьфіналі полька здолала Марію Саккарі з рахунком 6:0, 3:6, 7:5.

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Суперниця з Великої Британії

Картал на шляху до вирішального матчу, зокрема, перемогла Белінду Бенчич, Жасмін Паоліні та Еліну Світоліну. Трансляцію фіналу, за даними видання, покаже телеканал CANAL+ Sport 2. Онлайн-перегляд буде доступний передплатникам платформи CANAL+ Online.

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