В китайском Ухане польская теннисистка Мая Хвалиньска сыграет против британки Сонай Картал в финале турнира категории WTA 1000. Матч запланирован на воскресенье, 18 октября, и начнется не ранее 12:30 по польскому времени, сообщает Interia Sport.

Путь Хвалиньской к финалу

В полуфинале Хвалиньска победила другую польскую теннисистку Игу Свёнтек со счетом 7:5, 6:1. В матче 1/16 финала она обыграла Мари Боузкову — 1:6, 6:1, 6:1. В четвертьфинале полька одолела Марию Саккари со счетом 6:0, 3:6, 7:5.

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Соперница из Великобритании

Картал на пути к решающему матчу, в частности, победила Белинду Бенчич, Жасмин Паолини и Элину Свитолину. Трансляцию финала, по данным издания, покажет телеканал CANAL+ Sport 2. Онлайн-просмотр будет доступен подписчикам платформы CANAL+ Online.

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