Firma Anthropic ogłosiła utworzenie funduszu pożytku publicznego, do którego planuje przeznaczyć 5% swoich akcji. Fundusz ma zapewnić firmie większą elastyczność i możliwości wspierania projektów ukierunkowanych na dobro publiczne, informuje TechCrunch.

Warunki tworzenia funduszu

Fundusz zostanie utworzony jako podmiot w całości należący do Anthropic. Firma przewidziała również możliwość przeznaczania na niego dodatkowych 2% akcji przy każdym wzroście wartości Anthropic o 50%.

Wśród możliwych kierunków wykorzystania środków firma wymieniła duże darowizny dla tradycyjnych organizacji non-profit lub bezpośrednie wypłaty dla określonych grup ludności.

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Wpływ AI na rynek pracy

Anthropic wspomniał również o potencjalnym wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Firma zobowiązała się już przeznaczyć 200 mln dolarów na badania tego tematu.

W Anthropic oświadczyli, że ze względu na tempo rozwoju AI mogą być potrzebne odważniejsze podejścia, a fundusz będzie miał możliwość je realizować. Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei wcześniej nazwał coraz bardziej negatywne nastawienie społeczeństwa do branży AI kryzysem zaufania. Firma planuje ujawnić szczegóły struktury i zarządzania funduszem w najbliższych miesiącach.

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