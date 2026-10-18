Компания Anthropic объявила о создании фонда общественной пользы, в который планирует направить 5% своих акций. Фонд должен предоставить компании больше гибкости и возможностей для поддержки проектов, направленных на общественное благо, сообщает TechCrunch.

Условия формирования фонда

Фонд будет создан как структура, полностью принадлежащая Anthropic. Компания также предусмотрела возможность дополнительно направлять в него 2% акций при каждом увеличении стоимости Anthropic на 50%.

Среди возможных направлений использования средств компания назвала крупные пожертвования традиционным некоммерческим организациям или прямые выплаты определенным группам населения.

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Влияние ИИ на рынок труда

Anthropic также упомянула потенциальное влияние искусственного интеллекта на рынок труда. Компания уже обязалась выделить 200 миллионов долларов на исследование этой темы.

В Anthropic заявили, что из-за темпов развития ИИ могут потребоваться более смелые подходы, а фонд будет иметь возможность их реализовывать. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи ранее называл все более негативное отношение общества к индустрии ИИ кризисом доверия. Компания планирует раскрыть детали структуры и управления фондом в ближайшие месяцы.

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