Anthropic планує спрямувати 5% акцій до фонду суспільної користі — TechCrunch

Компанія Anthropic оголосила про створення фонду суспільної користі, до якого планує спрямувати 5% своїх акцій. Фонд має надати компанії більше гнучкості та можливостей для підтримки проєктів, спрямованих на суспільне благо, повідомляє TechCrunch.

Умови формування фонду

Фонд буде створений як структура, що повністю належатиме Anthropic. Компанія також передбачила можливість додатково спрямовувати до нього 2% акцій за кожного збільшення вартості Anthropic на 50%.

Серед можливих напрямів використання коштів компанія назвала великі пожертви традиційним неприбутковим організаціям або прямі виплати визначеним групам населення.

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Вплив ШІ на ринок праці

Anthropic також згадала потенційний вплив штучного інтелекту на ринок праці. Компанія вже зобов’язалася виділити 200 мільйонів доларів на дослідження цієї теми.

В Anthropic заявили, що через темпи розвитку ШІ можуть знадобитися сміливіші підходи, а фонд матиме можливість їх реалізовувати. Генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї раніше називав дедалі негативніше суспільне ставлення до індустрії ШІ кризою довіри. Деталі структури та управління фондом компанія планує оприлюднити в найближчі місяці.

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