W USA Bank of America zaangażował 1000 zewnętrznych wykonawców, aby wraz z 3000 etatowych pracowników usuwać luki we własnym oprogramowaniu i kodzie dostawców. Prace zintensyfikowano po tym, jak zaawansowane modele sztucznej inteligencji, w tym Anthropic Mythos, wykryły problemy w systemach programowych, donosi CNBC.

Wykonawców zaangażowano w drugim kwartale

Dyrektor generalny banku Brian Moynihan powiedział, że 1000 wykonawców zaangażowano do prac w drugim kwartale i nadal pomagają oni aktualizować systemy. Według niego po pojawieniu się modeli na tym poziomie firma postanowiła przyspieszyć kontrolę i naprawę szerokiego zakresu wewnętrznego kodu oraz produktów programowych dostawców.

Moynihan nazwał to ryzyko realnym i zaznaczył, że bank musi wyprzedzać zagrożenia. Oczekuje on również, że koszty usuwania luk będą z czasem spadać, ponieważ po naprawie systemów potrzeba takich prac maleje.

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Koszty i oszczędności dzięki AI

W trzecim kwartale wydatki Bank of America na naprawę problemów z oprogramowaniem oraz kwestie regulacyjne związane z przestrzeganiem wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy wyniosły łącznie kilkaset milionów dolarów lub więcej, powiedział Moynihan analitykom. Jednocześnie bank rozwija około 130 wewnętrznych projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Oczekuje się, że oszczędności z nich wzrosną z 300 mln dolarów w tym roku do 700 mln dolarów w 2027 roku.

W ciągu ostatniego roku liczba pracowników Bank of America zmniejszyła się o około 3400 osób, a liczbę menedżerów ograniczono o około 5%. Moynihan nie sprecyzował, jaka część tego spadku jest związana z zastosowaniem sztucznej inteligencji.

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