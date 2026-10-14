В США Bank of America привлек 1000 внешних подрядчиков, чтобы вместе с 3000 штатных сотрудников устранять уязвимости в собственном программном обеспечении и коде поставщиков. Работы активизировали после того, как передовые модели искусственного интеллекта, в частности Anthropic Mythos, выявили проблемы в программных системах, сообщает CNBC.

Подрядчиков привлекли во втором квартале

Генеральный директор банка Брайан Мойнихан заявил, что 1000 подрядчиков привлекли к работам во втором квартале, и они до сих пор помогают обновлять системы. По его словам, после появления моделей такого уровня компания решила ускорить проверку и исправление широкого спектра внутреннего кода и программных продуктов поставщиков.

Мойнихан назвал этот риск реальным и отметил, что банку необходимо опережать угрозы. Он также ожидает, что расходы на устранение уязвимостей со временем будут снижаться, поскольку после исправления систем потребность в таких работах сокращается.

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Расходы и экономия от ИИ

В третьем квартале расходы Bank of America на исправление проблем с программным обеспечением и регуляторные вопросы, связанные с соблюдением требований по противодействию отмыванию денег, в совокупности составили несколько сотен миллионов долларов и более, сообщил Мойнихан аналитикам. В то же время банк развивает около 130 внутренних проектов в сфере искусственного интеллекта. Ожидается, что экономия от них вырастет с 300 млн долларов в этом году до 700 млн долларов в 2027 году.

За последний год численность персонала Bank of America сократилась примерно на 3400 человек, а количество менеджеров уменьшили приблизительно на 5%. Мойнихан не уточнил, какая часть этого сокращения связана с применением искусственного интеллекта.

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