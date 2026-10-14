美国银行聘用1000名承包商修复软件漏洞——CNBC

在美国，美国银行聘请了1000名外部承包商，与3000名正式员工一起修复其自身软件和供应商代码中的漏洞。在包括Anthropic Mythos在内的先进人工智能模型发现软件系统问题后，相关工作得到加强，CNBC报道。

承包商于第二季度加入

该行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉表示，1000名承包商于第二季度加入这项工作，目前仍在协助更新系统。他表示，在这一水平的模型出现后，公司决定加快审查和修复广泛的内部代码及供应商软件产品。

莫伊尼汉称这一风险是真实存在的，并表示该行需要领先于威胁。他还预计，随着系统得到修复，此类工作的需求将减少，修复漏洞的成本也会随时间下降。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人工智能带来的成本与节省

莫伊尼汉向分析师表示，第三季度美国银行用于修复软件问题以及与遵守反洗钱要求有关的监管事务的支出合计达到数亿美元以上。与此同时，该行正在开发约130个内部人工智能项目。预计这些项目带来的节省将从今年的3亿美元增加至2027年的7亿美元。

过去一年，美国银行员工人数减少了约3400人，管理人员数量则削减了约5%。莫伊尼汉没有说明，其中有多少削减与使用人工智能有关。

关注我们在