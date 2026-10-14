Bank of America найняв 1000 підрядників для усунення вразливостей ПЗ — CNBC

У США Bank of America залучив 1000 зовнішніх підрядників, щоб разом із 3000 штатних працівників усувати вразливості у власному програмному забезпеченні та коді постачальників. Роботи активізували після того, як передові моделі штучного інтелекту, зокрема Anthropic Mythos, виявили проблеми в програмних системах, повідомляє CNBC.

Підрядників залучили у другому кварталі

Генеральний директор банку Браян Мойніган заявив, що 1000 підрядників залучили до робіт у другому кварталі, і вони досі допомагають оновлювати системи. За його словами, після появи моделей такого рівня компанія вирішила прискорити перевірку й виправлення широкого спектра внутрішнього коду та програмних продуктів постачальників.

Мойніган назвав цей ризик реальним і зазначив, що банку потрібно випереджати загрози. Він також очікує, що витрати на усунення вразливостей з часом знижуватимуться, оскільки після виправлення систем потреба в таких роботах скорочується.

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Витрати та економія від ШІ

У третьому кварталі витрати Bank of America на виправлення програмних проблем і регуляторні питання щодо дотримання вимог протидії відмиванню коштів разом становили кількасот мільйонів доларів і більше, повідомив Мойніган аналітикам. Водночас банк розвиває близько 130 внутрішніх проєктів зі штучним інтелектом. Очікується, що економія від них зросте з 300 млн доларів цього року до 700 млн доларів у 2027 році.

За останній рік чисельність персоналу Bank of America зменшилася приблизно на 3400 осіб, а кількість менеджерів скоротили орієнтовно на 5%. Мойніган не уточнив, яка частина цього скорочення пов’язана із застосуванням штучного інтелекту.

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