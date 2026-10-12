Firma zajmująca się obliczeniami kwantowymi IonQ ogłosiła zamiar przejęcia firmy cyberbezpieczeństwa Elisity w transakcji opłacanej akcjami, której wartość może sięgnąć 1,3 mld dolarów. Jak podaje Channel NewsAsia, przejęcie ma rozszerzyć działalność IonQ w zakresie bezpieczeństwa kwantowego.

Warunki transakcji

Kwota transakcji obejmuje do 150 mln dolarów dodatkowych wypłat, które będą zależeć od wyników Elisity. Liczba akcji IonQ, które mają zostać wyemitowane jako zapłata, zostanie ustalona według ceny od 33,07 do 49,61 dolara za akcję.

Sfinalizowanie transakcji planowane jest w czwartym kwartale 2026 roku po uzyskaniu zgód regulatorów. Dyrektor generalny Elisity James Weinbrenner po zamknięciu transakcji będzie nadal kierował przejętym biznesem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozszerzenie działalności kwantowej

IonQ oświadczyła, że transakcja zapewni firmie dodatkowe kanały dostarczania jej rozwiązań kwantowych klientom korporacyjnym i rządowym. Według oceny firmy ma to pomóc im przeciwdziałać istniejącym cyberzagrożeniom oraz przygotować się na możliwe ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych.

Elisity została założona w 2019 roku i ma ponad 100 wdrożeń u klientów na świecie. Według danych IonQ jej przychody i liczba klientów podwoiły się w ciągu roku. Wcześniej w tym roku IonQ sfinalizowała także przejęcie producenta chipów SkyWater Technology, aby rozwijać następną generację procesorów kwantowych.

Czytaj nas na