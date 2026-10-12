量子计算公司IonQ宣布，计划以股票支付方式收购网络安全公司Elisity，该交易价值可能高达13亿美元。正如Channel NewsAsia报道，此次收购预计将扩大IonQ在量子安全领域的业务。

交易条款

交易金额包括最高1.5亿美元的额外付款，具体将取决于Elisity的业绩。用于支付而发行的IonQ股票数量将按每股33.07美元至49.61美元的价格确定。

该交易计划在获得监管批准后于2026年第四季度完成。Elisity首席执行官詹姆斯·温布伦纳将在交易完成后继续领导被收购业务。

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拓展量子业务

IonQ表示，这笔交易将为公司提供更多渠道，向企业和政府客户供应其量子解决方案。该公司认为，这将帮助客户应对现有网络威胁，并为可能使用量子计算机实施的攻击做好准备。

Elisity成立于2019年，在全球拥有超过100项客户部署。IonQ称，其营收和客户数量在一年内均增长了一倍。今年早些时候，IonQ还完成了对芯片制造商SkyWater Technology的收购，以开发下一代量子处理器。

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