Компания квантовых вычислений IonQ объявила о намерении приобрести компанию в сфере кибербезопасности Elisity в сделке с оплатой акциями, стоимость которой может достичь $1,3 млрд. Как сообщает Channel NewsAsia, приобретение должно расширить бизнес IonQ в сфере квантовой безопасности.

Условия сделки

В сумму сделки входит до $150 млн дополнительных выплат, которые будут зависеть от результатов работы Elisity. Количество акций IonQ, которые должны быть выпущены для расчета, будут определять по цене от $33,07 до $49,61 за акцию.

Завершить сделку планируют в четвертом квартале 2026 года после получения регуляторных разрешений. Генеральный директор Elisity Джеймс Вайнбреннер после закрытия сделки продолжит руководить приобретенным бизнесом.

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Расширение квантового направления

IonQ заявила, что сделка предоставит компании дополнительные каналы для поставки ее квантовых решений корпоративным и государственным клиентам. По оценке компании, это должно помочь им противодействовать существующим киберугрозам и готовиться к возможным атакам с использованием квантовых компьютеров.

Elisity была основана в 2019 году и имеет более 100 клиентских внедрений по всему миру. По данным IonQ, ее выручка и количество клиентов за год выросли вдвое. Ранее в этом году IonQ также завершила приобретение производителя микросхем SkyWater Technology, чтобы развивать следующее поколение квантовых процессоров.

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