IonQ придбає Elisity в угоді на суму до $1,3 млрд — Channel NewsAsia

Компанія квантових обчислень IonQ оголосила про намір придбати кібербезпекову компанію Elisity в угоді з оплатою акціями, вартість якої може сягнути 1,3 млрд доларів. Як повідомляє Channel NewsAsia, придбання має розширити бізнес IonQ у сфері квантової безпеки.

Умови угоди

До суми угоди входить до 150 млн доларів додаткових виплат, що залежатимуть від результатів роботи Elisity. Кількість акцій IonQ, які мають бути випущені для розрахунку, визначатимуть за ціною від 33,07 до 49,61 долара за акцію.

Завершити операцію планують у четвертому кварталі 2026 року після отримання регуляторних дозволів. Генеральний директор Elisity Джеймс Вайнбреннер після закриття угоди продовжить керувати придбаним бізнесом.

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Розширення квантового напряму

IonQ заявила, що угода дасть компанії додаткові канали для постачання її квантових рішень корпоративним і державним клієнтам. За оцінкою компанії, це має допомогти їм протидіяти наявним кіберзагрозам і готуватися до можливих атак із використанням квантових комп’ютерів.

Elisity заснована у 2019 році та має понад 100 клієнтських впроваджень у світі. За даними IonQ, її виручка й кількість клієнтів за рік зросли вдвічі. Раніше цього року IonQ також завершила придбання виробника мікросхем SkyWater Technology, щоб розвивати наступне покоління квантових процесорів.

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