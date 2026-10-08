Symulacja superkomputerowa MEGATRON wskazuje, że w pierwszych 2 mld lat po Wielkim Wybuchu obszar Wszechświata, z którego później uformowała się Droga Mleczna, był wypełniony tysiącami małych galaktyk o różnych kształtach i rozmiarach. Z czasem zderzały się one i łączyły, tworząc galaktykę, w której znajduje się Układ Słoneczny, informuje Live Science.

Model wczesnego Wszechświata

Symulację tworzono przez trzy lata. Obejmuje ona okres od 180 mln lat do 2 mld lat po Wielkim Wybuchu. Na początkowym etapie, według modelu, we Wszechświecie nie było jeszcze gwiazd ani galaktyk — zawierał on jedynie pierwotny gaz.

Modelowanie śledzi powstawanie pierwszych gwiazd, ich śmierć oraz rozprzestrzenianie się w otaczającym gazie ciężkich pierwiastków, w tym węgla, tlenu i żelaza. Pierwiastki te stały się materiałem budowlanym dla kolejnych pokoleń gwiazd i planet. Obliczenia przewidują również charakterystyczne sygnatury świetlne i spektralne wirtualnych galaktyk.

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Porównanie z danymi teleskopu Webba

Wyniki MEGATRON można bezpośrednio zestawiać z obserwacjami spektralnymi Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który zbiera dane z podobnego okresu czasu kosmicznego. Teleskop wykrył już we wczesnym Wszechświecie zaskakująco jasne galaktyki oraz zwarte obiekty znane jako „małe czerwone kropki”, które nie były w pełni zgodne z wcześniejszymi modelami komputerowymi.

Porównanie symulacji z obserwacjami wczesnych galaktyk i śladami chemicznymi w starożytnych gwiazdach ma pomóc w sprawdzeniu konkurencyjnych modeli pierwszych gwiazd. Wyniki opisano w jednej z sześciu prac współpracy MEGATRON, opublikowanych 30 września w The Open Journal of Astrophysics. Następna generacja symulacji ma uwzględniać bardziej złożoną fizykę, w tym aktywne czarne dziury, które teleskop Webba wykrył jako powszechne zjawisko we wczesnym Wszechświecie.

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