Суперкомпьютерное моделирование MEGATRON свидетельствует, что в первые 2 млрд лет после Большого взрыва область Вселенной, из которой позднее сформировался Млечный Путь, была заполнена тысячами малых галактик разных форм и размеров. Со временем они сталкивались и сливались, образовав галактику, в которой расположена Солнечная система, сообщает Live Science.

Модель ранней Вселенной

Симуляцию создавали в течение трёх лет. Она охватывает период от 180 млн лет до 2 млрд лет после Большого взрыва. На начальном этапе, согласно модели, во Вселенной ещё не было звёзд и галактик — она содержала только первичный газ.

Моделирование отслеживает образование первых звёзд, их гибель и распространение в окружающем газе тяжёлых элементов, в частности углерода, кислорода и железа. Эти элементы стали строительным материалом для следующих поколений звёзд и планет. Расчёты также прогнозируют характерные световые и спектральные признаки виртуальных галактик.

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Сравнение с данными телескопа Уэбба

Результаты MEGATRON можно напрямую сопоставлять со спектральными наблюдениями Космического телескопа Джеймса Уэбба, который собирает данные за аналогичный промежуток космического времени. Телескоп уже обнаружил в ранней Вселенной неожиданно яркие галактики и компактные объекты, известные как «малые красные точки», которые не вполне согласовывались с предыдущими компьютерными моделями.

Сравнение симуляции с наблюдениями ранних галактик и химическими следами в древних звёздах должно помочь проверить конкурирующие модели первых звёзд. Результаты описали в одной из шести статей коллаборации MEGATRON, опубликованных 30 сентября в The Open Journal of Astrophysics. Следующее поколение симуляций должно учитывать более сложную физику, в том числе активные чёрные дыры, которые телескоп Уэбба обнаружил как распространённое явление в ранней Вселенной.

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