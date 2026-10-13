Japońska NTT Data Group, jednostka korporacji telekomunikacyjnej NTT, znajduje się na końcowym etapie rozmów dotyczących budowy centrum danych w Osace, w zachodniej Japonii, dla amerykańskiej firmy z sektora sztucznej inteligencji Anthropic. Poinformowała o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, który cytuje japońskie wydawnictwo biznesowe Nikkei i kilka źródeł.

Pierwszy dedykowany obiekt Anthropic

Według Nikkei centrum danych może stać się pierwszym dedykowanym obiektem Anthropic w Japonii. Koszt jego budowy może sięgnąć 1 bln jenów, czyli około 6,3 mld dolarów — szacuje publikacja.

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Planowana moc przyłącza obiektu do sieci elektroenergetycznej wyniesie do 500 megawatów. Częściowa eksploatacja centrum danych może rozpocząć się już w 2028 roku.

Termin porozumienia

NTT Data i Anthropic dążą do podpisania umowy przed zakończeniem roku finansowego 2026, który kończy się 31 marca. NTT odmówiło komentarza w sprawie rozmów, a NTT Group nie udzieliła natychmiastowego komentarza — podaje Reuters.

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