NTT Data веде переговори про дата-центр Anthropic в Осаці — Channel NewsAsia

Японська NTT Data Group, підрозділ телекомунікаційної корпорації NTT, перебуває на фінальній стадії переговорів щодо будівництва дата-центру в Осаці, на заході Японії, для американської компанії у сфері штучного інтелекту Anthropic. Про це повідомив Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, який цитує японське ділове видання Nikkei та кілька джерел.

Перший спеціалізований об’єкт Anthropic

За даними Nikkei, дата-центр може стати першим спеціалізованим об’єктом Anthropic у Японії. Вартість його будівництва, за оцінкою видання, може сягнути 1 трлн єн, або приблизно 6,3 млрд доларів.

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Планована потужність підключення об’єкта до електромережі становитиме до 500 мегаватів. Часткову експлуатацію дата-центру можуть розпочати вже у 2028 році.

Строки домовленості

NTT Data та Anthropic прагнуть підписати угоду до завершення 2026 фінансового року, який закінчується 31 березня. У NTT відмовилися коментувати переговори, а NTT Group не надала оперативного коментаря, зазначає Reuters.

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