Біля Японії виявили архею з геномом у 238 тисяч пар основ — ScienceAlert

У зразках одноклітинного морського планктону, зібраних у поверхневих водах біля міста Сімода в Японії, дослідники виявили архею Sukunaarchaeum mirabile з геномом розміром лише 238 тисяч пар основ ДНК. Це один із найменших геномів серед відомих організмів і найменший серед архей, повідомляє ScienceAlert.

Знахідка у морському планктоні

Науковці збирали одноклітинний планктон Citharistes regius, щоб дослідити генетичний матеріал фотосинтезувальних ціанобактерій, які допомагають йому виживати. Серед виявлених геномів вони знайшли невелике кільце ДНК, що належало археї Sukunaarchaeum mirabile.

Міжнародна група біологів і фахівців із комп'ютерних наук описала цей мікроорганізм у статті, опублікованій у журналі Current Biology. Назву Sukunaarchaeum mirabile він отримав на честь синтоїстського духа Сукуни, відомого малим розміром і силою.

Археї є одноклітинними організмами, ДНК яких, як і в бактерій, не міститься в оточеному мембраною ядрі. Водночас вони мають відмінну від бактерій еволюційну історію та низку унікальних рис.

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Можливий паразит

За оцінкою авторів роботи, у геномі Sukunaarchaeum майже немає генів, потрібних для підтримання власного метаболізму. Водночас він зберіг значну частину механізмів, необхідних для копіювання геному та виробництва білків на основі генетичної інформації.

Дослідники припускають, що архея може бути паразитом, а не ендосимбіонтом, оскільки не має очевидних метаболічних шляхів, які могли б приносити користь організму-хазяїну. Додатковою ознакою вони називають те, що приблизно чверть геному пов'язана з виробництвом великих мембранних білків. Подібні білки виявляли в іншої відомої паразитичної археї та пов'язували з проникненням у клітини хазяїна.

Молекулярний біолог Торстен Аллерс з Університету Ноттінгема зазначив, що відкриття може допомогти з'ясувати, яким є мінімальний обсяг генетичної інформації, потрібний клітині для розмноження й підтримання власної генетичної інформації. Наразі Sukunaarchaeum mirabile відома лише за геномними даними: під мікроскопом її ще не спостерігали.

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