W próbkach jednokomórkowego planktonu morskiego, zebranych w wodach powierzchniowych w pobliżu miasta Shimoda w Japonii, badacze odkryli archeona Sukunaarchaeum mirabile z genomem liczącym zaledwie 238 tys. par zasad DNA. Jest to jeden z najmniejszych genomów wśród znanych organizmów i najmniejszy wśród archeonów, podaje ScienceAlert.

Odkrycie w planktonie morskim

Naukowcy zbierali jednokomórkowy plankton Citharistes regius, aby zbadać materiał genetyczny fotosyntetyzujących cyjanobakterii, które pomagają mu przetrwać. Wśród zidentyfikowanych genomów znaleźli mały pierścień DNA należący do archeona Sukunaarchaeum mirabile.

Międzynarodowa grupa biologów i specjalistów w dziedzinie informatyki opisała ten mikroorganizm w artykule opublikowanym w czasopiśmie Current Biology. Otrzymał on nazwę Sukunaarchaeum mirabile na cześć shintoistycznego ducha Sukuny, znanego z małego rozmiaru i siły.

Archeony są organizmami jednokomórkowymi, których DNA, podobnie jak u bakterii, nie znajduje się w otoczonym błoną jądrze. Jednocześnie mają historię ewolucyjną odmienną od bakterii oraz szereg unikalnych cech.

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Możliwy pasożyt

Według oceny autorów pracy genom Sukunaarchaeum niemal nie zawiera genów potrzebnych do utrzymania własnego metabolizmu. Jednocześnie zachował znaczną część mechanizmów niezbędnych do kopiowania genomu i produkcji białek na podstawie informacji genetycznej.

Badacze przypuszczają, że archeon może być pasożytem, a nie endosymbiontem, ponieważ nie ma oczywistych szlaków metabolicznych, które mogłyby przynosić korzyści organizmowi gospodarza. Jako dodatkową oznakę wskazują, że około jedna czwarta genomu jest związana z produkcją dużych białek błonowych. Podobne białka wykryto u innego znanego pasożytniczego archeona i powiązano z wnikaniem do komórek gospodarza.

Biolog molekularny Thorsten Allers z Uniwersytetu w Nottingham zaznaczył, że odkrycie może pomóc ustalić, jaka jest minimalna ilość informacji genetycznej potrzebna komórce do rozmnażania się i utrzymywania własnej informacji genetycznej. Obecnie Sukunaarchaeum mirabile jest znany jedynie z danych genomowych: nie zaobserwowano go jeszcze pod mikroskopem.

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