研究人员在日本下田市附近表层水域采集的单细胞海洋浮游生物样本中，发现了一种名为Sukunaarchaeum mirabile的古菌，其基因组仅有23.8万个DNA碱基对。这是已知生物中最小的基因组之一，也是古菌中最小的基因组，ScienceAlert报道。

在海洋浮游生物中的发现

科学家采集单细胞浮游生物Citharistes regius，以研究帮助其生存的光合作用蓝细菌的遗传物质。在识别出的基因组中，他们发现了一个属于古菌Sukunaarchaeum mirabile的小型DNA环。

一个由生物学家和计算机科学专家组成的国际团队在《Current Biology》期刊发表的文章中描述了这种微生物。它被命名为Sukunaarchaeum mirabile，以纪念以体型小和力量著称的神道教神灵Sukuna。

古菌是单细胞生物，其DNA与细菌一样，并不位于由膜包围的细胞核中。同时，它们拥有不同于细菌的进化历史和一系列独特特征。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的寄生生物

研究作者评估认为，Sukunaarchaeum的基因组中几乎没有维持自身代谢所需的基因。同时，它保留了复制基因组以及根据遗传信息制造蛋白质所必需的大部分机制。

研究人员推测，这种古菌可能是寄生生物，而不是内共生体，因为它没有明显可为宿主生物带来益处的代谢途径。他们还指出，大约四分之一的基因组与制造大型膜蛋白有关，这也是另一项迹象。类似蛋白曾在另一种已知的寄生古菌中发现，并被认为与进入宿主细胞有关。

诺丁汉大学分子生物学家托斯滕·阿勒斯指出，这一发现可能有助于弄清细胞进行繁殖和维持自身遗传信息所需的最小遗传信息量。目前，Sukunaarchaeum mirabile仅通过基因组数据为人所知：它尚未在显微镜下被观察到。

关注我们在