В образцах одноклеточного морского планктона, собранных в поверхностных водах возле города Симода в Японии, исследователи обнаружили архею Sukunaarchaeum mirabile с геномом размером всего 238 тысяч пар оснований ДНК. Это один из самых маленьких геномов среди известных организмов и самый маленький среди архей, сообщает ScienceAlert.

Находка в морском планктоне

Ученые собирали одноклеточный планктон Citharistes regius, чтобы исследовать генетический материал фотосинтезирующих цианобактерий, которые помогают ему выживать. Среди выявленных геномов они нашли небольшое кольцо ДНК, принадлежавшее архее Sukunaarchaeum mirabile.

Международная группа биологов и специалистов по компьютерным наукам описала этот микроорганизм в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Название Sukunaarchaeum mirabile он получил в честь синтоистского духа Сукуны, известного небольшим размером и силой.

Археи являются одноклеточными организмами, ДНК которых, как и у бактерий, не находится в окруженном мембраной ядре. В то же время у них отличная от бактерий эволюционная история и ряд уникальных особенностей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможный паразит

По оценке авторов работы, в геноме Sukunaarchaeum почти нет генов, необходимых для поддержания собственного метаболизма. При этом он сохранил значительную часть механизмов, необходимых для копирования генома и производства белков на основе генетической информации.

Исследователи предполагают, что архея может быть паразитом, а не эндосимбионтом, поскольку у нее нет очевидных метаболических путей, которые могли бы приносить пользу организму-хозяину. Дополнительным признаком они называют то, что около четверти генома связано с производством крупных мембранных белков. Подобные белки обнаруживали у другой известной паразитической археи и связывали с проникновением в клетки хозяина.

Молекулярный биолог Торстен Аллерс из Университета Ноттингема отметил, что открытие может помочь выяснить, каков минимальный объем генетической информации, необходимый клетке для размножения и поддержания собственной генетической информации. Пока Sukunaarchaeum mirabile известна только по геномным данным: под микроскопом ее еще не наблюдали.

Читай нас в