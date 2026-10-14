Science Corporation імплантувала PRIMA пацієнту з хворобою Штаргардта — TechCrunch

Компанія Science Corporation імплантувала чип для відновлення зору PRIMA першому пацієнту з хворобою Штаргардта в межах клінічного випробування в Сіднейській очній лікарні в Австралії. Про це повідомив генеральний директор компанії Макс Ходак, колишній президент і співзасновник Neuralink. Як пише TechCrunch, імплантацію провели у травні.

Перші результати реабілітації

За даними Science Corporation, під час першого сеансу реабілітації пацієнт побачив літеру, а на другому зміг прочитати слово. Хвороба Штаргардта є спадковим захворюванням ока, що поступово руйнує центральний зір.

Захворювання уражає зовнішню частину сітківки, через що відмирають світлочутливі клітини. Водночас внутрішня частина сітківки, яка передає візуальні сигнали до мозку, може залишатися неушкодженою. Хвороба спричиняє центральну сліпу пляму, що поступово збільшується. За наведеними виданням даними, через неї зір втратили приблизно 150 тисяч людей у світі. Наразі хворобу вважають невиліковною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як працює імплантат

PRIMA — це чип розміром 2 на 2 міліметри, який під час приблизно годинної процедури встановлюють у задній частині ока, де фоторецептори вже дегенерували. Пацієнти також використовують окуляри з камерою, які передають зображення на імплантат. Він фактично виконує функцію штучних фоторецепторів.

Нинішня версія системи забезпечує невелику ділянку чорно-білого центрального зору з високою контрастністю. Вона не дає широкого поля зору чи кольорового зображення, однак може дозволити розрізняти кілька літер одночасно. За словами Ходака, компанія працює над наступним поколінням пристрою з більшим полем зору та меншими електродами.

PRIMA вже доступний у Європі для пацієнтів, які втратили зір через географічну атрофію — розвинену форму вікової макулярної дегенерації. Ходак також назвав розробку частиною ширшої роботи Science Corporation над інтерфейсами мозок—комп’ютер. Компанія розглядає такі технології як можливі медичні застосування, а не лише спосіб керування комп’ютерами.

Читай нас у