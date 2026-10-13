Shopify відкриє доступ до понад 1 млрд товарних пропозицій для ШІ-агентів — The Verge

Shopify дозволить покупцям налаштовувати ШІ-агентів для пошуку товарів і оформлення покупок від їхнього імені. Після підключення агента до облікового запису на платформі Shop він зможе працювати з понад мільярдом товарних пропозицій у каталозі Shopify, повідомляє The Verge.

Покупки через ШІ-агентів

Каталог охоплює товари як із вітрин Shopify, так і з інших майданчиків. У вересні Shopify оголосила про партнерство з Meta, яке дозволяло її агенту Muse переглядати товари та купувати їх від імені користувача. Тепер покупці зможуть використовувати агентів без окремої партнерської інтеграції.

Щоб скористатися функцією, покупець має підключити агента до свого акаунта Shop. Платформа, що належить Shopify, об'єднує замовлення, відстежує посилки та пропонує рекомендації товарів. Оплату можна буде провести через функцію Shop Pay безпосередньо в розмові з агентом, а оформлені замовлення надходитимуть до застосунку Shop.

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Обмеження для покупок

Shopify позиціонує цю можливість як персонального помічника для покупок. Користувачі можуть встановлювати для агента правила, зокрема ліміт витрат або вимогу показувати лише товари зі швидкою доставкою. Водночас покупець має схвалити кожне придбання.

Як зазначає видання, інструменти для покупок на основі ШІ розвивають також Google та Amazon. Можливість ШІ-агентів купувати товари від імені клієнтів уже стала предметом суперечок між Amazon, Perplexity, а також Meta та її агентом Muse.

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