Кратер Еймс в Оклахомі виявився на 97 млн років молодшим — Live Science

У США науковці переглянули вік кратера Еймс, прихованого під осадовими породами на півночі штату Оклахома. Аналіз кристалів циркону засвідчив, що ударна структура утворилася приблизно 370 мільйонів років тому — на 97 мільйонів років пізніше за попередню оцінку в близько 467 мільйонів років, повідомляє Live Science.

Кратер завширшки близько 16 кілометрів є четвертою за розміром ударною структурою у США. Він сформувався після падіння космічного тіла розміром з Ейфелеву вежу, яке рухалося зі швидкістю понад 110 тисяч кілометрів на годину. На той час територію сучасної Оклахоми вкривало мілке море, а згодом западину заповнили донні відклади, тому на поверхні кратер не видно. Його випадково виявили 1991 року під час буріння для пошуку нафти.

Датування за кристалами циркону

Раніше кратер пов'язували з ордовицькою метеорною подією приблизно 467 мільйонів років тому. Таке припущення ґрунтувалося, зокрема, на викопних рештках морських тварин у районі структури. У новому дослідженні, опублікованому 7 липня в журналі Meteoritics and Planetary Science, фахівці дослідили характер тріщин у крихітних кристалах циркону з кратера.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Циркон є надзвичайно стійким мінералом, внутрішня будова якого може зберігати сліди впливу високих температур і тиску. Провідна авторка роботи, геологиня та планетологиня Елізабет Катлос з Техаського університету в Остіні, заявила, що всі застосовані методи вказували на молодший вік структури.

Зв'язок із масовим вимиранням

Новий вік кратера відносить його до фраснсько-фаменської події масового вимирання, також відомої як пізньодевонське вимирання або подія Келлвассера. Вона почалася близько 372 мільйонів років тому і тривала кілька мільйонів років. У цей період могло вимерти до половини всього морського життя через зниження рівня кисню в океанах.

Дослідники наголосили, що падіння небесного тіла, яке створило кратер Еймс, не було причиною цього вимирання. Водночас пил, викинутий в атмосферу внаслідок удару, міг посилити похолодання в регіоні. Науковці зазначили, що точніше датування ударних структур допомагає відновити хронологію давніх геологічних подій.

Читай нас у