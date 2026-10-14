W Stanach Zjednoczonych naukowcy zrewidowali wiek krateru Ames, ukrytego pod skałami osadowymi w północnej Oklahomie. Analiza kryształów cyrkonu wykazała, że struktura uderzeniowa powstała około 370 milionów lat temu — o 97 milionów lat później niż wcześniejsza ocena wynosząca około 467 milionów lat, informuje Live Science.

Krater o szerokości około 16 kilometrów jest czwartą co do wielkości strukturą uderzeniową w Stanach Zjednoczonych. Powstał po upadku ciała kosmicznego wielkości wieży Eiffla, które poruszało się z prędkością ponad 110 tys. kilometrów na godzinę. W tamtym czasie obszar dzisiejszej Oklahomy pokrywało płytkie morze, a później zagłębienie wypełniły osady denne, dlatego krater nie jest widoczny na powierzchni. Został przypadkowo odkryty w 1991 roku podczas wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej.

Datowanie na podstawie kryształów cyrkonu

Wcześniej krater łączono z ordowickim wydarzeniem meteorytowym sprzed około 467 milionów lat. Założenie to opierało się między innymi na skamieniałych szczątkach zwierząt morskich w rejonie struktury. W nowym badaniu, opublikowanym 7 lipca w czasopiśmie Meteoritics and Planetary Science, specjaliści zbadali charakter pęknięć w maleńkich kryształach cyrkonu z krateru.

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Cyrkon jest niezwykle odpornym minerałem, którego wewnętrzna struktura może zachowywać ślady oddziaływania wysokich temperatur i ciśnienia. Główna autorka pracy, geolożka i planetolożka Elizabeth Catlos z University of Texas at Austin, oświadczyła, że wszystkie zastosowane metody wskazywały na młodszy wiek struktury.

Związek z masowym wymieraniem

Nowy wiek krateru zalicza go do frasneńsko-fameńskiego wydarzenia masowego wymierania, znanego również jako późnodewońskie wymieranie lub wydarzenie Kellwassera. Rozpoczęło się ono około 372 milionów lat temu i trwało kilka milionów lat. W tym okresie mogła wymrzeć nawet połowa całego życia morskiego z powodu spadku poziomu tlenu w oceanach.

Badacze podkreślili, że upadek ciała niebieskiego, które utworzyło krater Ames, nie był przyczyną tego wymierania. Jednocześnie pył wyrzucony do atmosfery wskutek uderzenia mógł nasilić ochłodzenie w regionie. Naukowcy zaznaczyli, że dokładniejsze datowanie struktur uderzeniowych pomaga odtworzyć chronologię dawnych wydarzeń geologicznych.

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