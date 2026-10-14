В США ученые пересмотрели возраст кратера Эймс, скрытого под осадочными породами на севере штата Оклахома. Анализ кристаллов циркона показал, что ударная структура образовалась примерно 370 миллионов лет назад — на 97 миллионов лет позже предыдущей оценки в около 467 миллионов лет, сообщает Live Science.

Кратер шириной около 16 километров является четвертой по величине ударной структурой в США. Он сформировался после падения космического тела размером с Эйфелеву башню, двигавшегося со скоростью более 110 тысяч километров в час. В то время территорию современной Оклахомы покрывало мелкое море, а позднее впадину заполнили донные отложения, поэтому кратер не виден на поверхности. Его случайно обнаружили в 1991 году во время бурения для поиска нефти.

Датирование по кристаллам циркона

Ранее кратер связывали с ордовикским метеорным событием примерно 467 миллионов лет назад. Такое предположение основывалось, в частности, на ископаемых остатках морских животных в районе структуры. В новом исследовании, опубликованном 7 июля в журнале Meteoritics and Planetary Science, специалисты изучили характер трещин в крошечных кристаллах циркона из кратера.

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Циркон — чрезвычайно устойчивый минерал, внутренняя структура которого может сохранять следы воздействия высоких температур и давления. Ведущая автор работы, геолог и планетолог Элизабет Катлос из Техасского университета в Остине, заявила, что все примененные методы указывали на более молодой возраст структуры.

Связь с массовым вымиранием

Новый возраст кратера относит его к фраснско-фаменскому событию массового вымирания, также известному как позднедевонское вымирание или событие Келлвассера. Оно началось около 372 миллионов лет назад и продолжалось несколько миллионов лет. В этот период из-за снижения уровня кислорода в океанах могло вымереть до половины всей морской жизни.

Исследователи подчеркнули, что падение небесного тела, создавшего кратер Эймс, не было причиной этого вымирания. В то же время пыль, выброшенная в атмосферу в результате удара, могла усилить похолодание в регионе. Ученые отметили, что более точное датирование ударных структур помогает восстановить хронологию древних геологических событий.

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