美国科学家重新评估了隐藏在俄克拉何马州北部沉积岩之下的埃姆斯陨石坑的年龄。对锆石晶体的分析表明，这一撞击构造形成于约3.7亿年前——比此前约4.67亿年前的估计晚了9700万年，Live Science报道。

这座陨石坑宽约16公里，是美国第四大撞击构造。它是在一个大小相当于埃菲尔铁塔的天体以超过每小时11万公里的速度坠落后形成的。当时，如今的俄克拉何马州地区被一片浅海覆盖，后来凹地被海底沉积物填满，因此在地表看不到该陨石坑。它于1991年在为寻找石油而进行钻探时被意外发现。

通过锆石晶体测年

此前，该陨石坑被认为与约4.67亿年前的奥陶纪陨石事件有关。这一假设尤其基于该构造区域内发现的海洋动物化石遗骸。在7月7日发表于《Meteoritics and Planetary Science》期刊的一项新研究中，专家们研究了来自该陨石坑的微小锆石晶体中的裂纹特征。

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锆石是一种极其稳定的矿物，其内部结构能够保存高温和高压作用的痕迹。该研究的主要作者、得克萨斯大学奥斯汀分校地质学家兼行星科学家伊丽莎白·卡特洛斯表示，所有采用的方法都表明该构造的年龄更年轻。

与大规模灭绝的关联

该陨石坑的新年龄将其归入弗拉斯期—法门期大规模灭绝事件，也称晚泥盆世灭绝或凯尔瓦瑟事件。该事件开始于约3.72亿年前，并持续了数百万年。在这一时期，由于海洋中的氧气水平下降，最多可能有一半的海洋生命灭绝。

研究人员强调，形成埃姆斯陨石坑的天体撞击并不是此次灭绝的原因。同时，撞击导致的进入大气层的尘埃可能加剧了该地区的降温。科学家指出，对撞击构造进行更精确的测年有助于重建古代地质事件的时间顺序。

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