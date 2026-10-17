Астрономи створили 3D-модель атмосфери екзопланети WASP-17b — Space.com

Астрономи, використовуючи дані космічного телескопа James Webb, створили тривимірну модель атмосфери екзопланети WASP-17b, розташованої приблизно за 1300 світлових років від Землі. Дослідники виявили, що атмосфера цього світу не є рівномірною: у моделі вона має форму кільця з виразними виступами, які команда образно назвала «коштовностями». Про результати повідомляє Space.com.

Роздута гаряча планета

WASP-17b має масу приблизно 0,8 маси Юпітера, однак її діаметр орієнтовно удвічі більший за діаметр найбільшої планети Сонячної системи. Через таке поєднання параметрів її порівнюють із маршмелоу. Екзопланета обертається дуже близько до своєї зорі та здійснює повний оберт менш ніж за чотири земні доби, через що належить до класу гарячих юпітерів.

Планета припливно заблокована: одна її сторона постійно звернена до зорі й зазнає інтенсивного опромінення, тоді як інша постійно залишається повернутою в космос і є холоднішою. Тривимірна реконструкція показала, що температура та хімічний склад атмосфери змінюються між денною і нічною сторонами відповідно до теоретичних моделей.

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Спостереження під час транзиту

Для аналізу команда застосувала метод transmission strings. Він дає змогу досліджувати світло біля краю атмосфери планети під різними кутами, коли WASP-17b проходить перед своєю зорею. Традиційні моделі усереднюють дані по всій крайовій зоні атмосфери, тоді як новий підхід дозволив простежити відмінності в окремих її ділянках.

Один із таких виступів у моделі виникає в зоні, де гарячі вітри планети сягають екватора та нічного боку: атмосфера на холоднішій стороні роздувається. Науковці вважають успішне застосування методу кроком для моделювання атмосфер більш ніж 6000 світів із каталогу екзопланет NASA. Дослідження опублікували в журналі Nature Astronomy.

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