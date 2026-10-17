天文学家利用詹姆斯·韦布空间望远镜的数据，创建了系外行星WASP-17b大气层的三维模型。该行星距离地球约1300光年。研究人员发现，这个世界的大气并不均匀：在模型中，它呈环状，带有明显的突起，团队形象地将其称为“宝石”。Space.com报道了这一结果。

膨胀的炽热行星

WASP-17b的质量约为木星质量的0.8倍，但其直径约为太阳系最大行星直径的两倍。由于这种参数组合，它被比作一块棉花糖。这颗系外行星非常靠近其恒星运行，完成一次公转不足四个地球日，因此属于热木星类别。

这颗行星处于潮汐锁定状态：其一侧始终面向恒星并受到强烈辐射，另一侧则始终朝向太空，温度较低。三维重建显示，大气的温度和化学成分在昼夜两侧之间会按照理论模型发生变化。

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凌星期间的观测

团队在分析中采用了transmission strings方法。当WASP-17b从其恒星前方经过时，该方法可以从不同角度研究行星大气层边缘附近的光线。传统模型会对整个大气边缘区域的数据进行平均，而这种新方法能够追踪其不同区域之间的差异。

模型中的一个此类突起出现在行星炽热的风到达赤道和夜侧的区域：较冷一侧的大气会膨胀。科学家认为，该方法的成功应用是为NASA系外行星目录中6000多个世界的大气建模迈出的一步。该研究发表于《Nature Astronomy》期刊。

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