Astronomowie, wykorzystując dane z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, stworzyli trójwymiarowy model atmosfery egzoplanety WASP-17b, znajdującej się około 1300 lat świetlnych od Ziemi. Badacze odkryli, że atmosfera tego świata nie jest jednolita: w modelu ma formę pierścienia z wyraźnymi wypukłościami, które zespół obrazowo nazwał „klejnotami”. O wynikach informuje Space.com.

Nadmuchana gorąca planeta

WASP-17b ma masę wynoszącą około 0,8 masy Jowisza, jednak jej średnica jest w przybliżeniu dwukrotnie większa od średnicy największej planety Układu Słonecznego. Z powodu takiego połączenia parametrów porównuje się ją do pianki marshmallow. Egzoplaneta krąży bardzo blisko swojej gwiazdy i wykonuje pełny obieg w mniej niż cztery ziemskie doby, dlatego należy do klasy gorących jowiszów.

Planeta jest zablokowana pływowo: jedna jej strona jest stale zwrócona ku gwieździe i poddawana intensywnemu promieniowaniu, podczas gdy druga nieustannie pozostaje zwrócona w przestrzeń kosmiczną i jest chłodniejsza. Trójwymiarowa rekonstrukcja pokazała, że temperatura i skład chemiczny atmosfery zmieniają się między stroną dzienną a nocną zgodnie z modelami teoretycznymi.

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Obserwacje podczas tranzytu

Do analizy zespół zastosował metodę transmission strings. Umożliwia ona badanie światła przy krawędzi atmosfery planety pod różnymi kątami, gdy WASP-17b przechodzi przed swoją gwiazdą. Tradycyjne modele uśredniają dane dla całej brzegowej strefy atmosfery, natomiast nowe podejście pozwoliło prześledzić różnice w jej poszczególnych obszarach.

Jedna z takich wypukłości w modelu powstaje w strefie, w której gorące wiatry planety docierają do równika i nocnej strony: atmosfera po chłodniejszej stronie się rozszerza. Naukowcy uważają udane zastosowanie tej metody za krok w kierunku modelowania atmosfer ponad 6000 światów z katalogu egzoplanet NASA. Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Astronomy.

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