Астрономы, используя данные космического телескопа James Webb, создали трёхмерную модель атмосферы экзопланеты WASP-17b, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли. Исследователи обнаружили, что атмосфера этого мира не является однородной: в модели она имеет форму кольца с выраженными выступами, которые команда образно назвала «драгоценностями». О результатах сообщает Space.com.

Раздутая горячая планета

WASP-17b имеет массу примерно 0,8 массы Юпитера, однако её диаметр ориентировочно вдвое больше диаметра крупнейшей планеты Солнечной системы. Из-за такого сочетания параметров её сравнивают с маршмеллоу. Экзопланета обращается очень близко к своей звезде и совершает полный оборот менее чем за четыре земных суток, поэтому относится к классу горячих юпитеров.

Планета приливно заблокирована: одна её сторона постоянно обращена к звезде и подвергается интенсивному облучению, тогда как другая постоянно остаётся повёрнутой в космос и является более холодной. Трёхмерная реконструкция показала, что температура и химический состав атмосферы различаются между дневной и ночной сторонами в соответствии с теоретическими моделями.

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Наблюдения во время транзита

Для анализа команда применила метод transmission strings. Он позволяет исследовать свет у края атмосферы планеты под разными углами, когда WASP-17b проходит перед своей звездой. Традиционные модели усредняют данные по всей краевой зоне атмосферы, тогда как новый подход позволил проследить различия в отдельных её областях.

Один из таких выступов в модели возникает в зоне, где горячие ветры планеты достигают экватора и ночной стороны: атмосфера на более холодной стороне раздувается. Учёные считают успешное применение метода шагом к моделированию атмосфер более чем 6000 миров из каталога экзопланет NASA. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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