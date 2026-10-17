Meta заявила про усунення збою із записом розмов у Ray-Ban Meta — Ars Technica

Meta заявила про усунення збою, через який деякі розумні окуляри Ray-Ban Meta могли записувати розмови без голосової команди «Hey, Meta». Про проблему повідомили користувачі пристроїв, пише Ars Technica.

Один із користувачів Reddit під псевдонімом Kindly-Audience-137 стверджував, що зіткнувся з такою поведінкою на трьох парах окулярів Meta. За його словами, опція, яка дозволяє реагувати без фрази «Hey, Meta», була вимкнена, однак застосунок Meta AI зберігав аудіозаписи та текстові розшифровки розмов в історії.

Відповідь Meta

Компанія повідомила, що проблему вже розв’язано. У Meta також зазначили, що користувачі можуть керувати голосовими журналами взаємодії з Meta AI, переглядати їх і видаляти через налаштування.

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Причину збою компанія не уточнила. Користувач Reddit припускав, що вперше помітив проблему після нещодавнього оновлення прошивки, проте Meta не підтвердила зв’язку між оновленням та небажаними записами. Також не повідомлялося, скільки пристроїв зазнали впливу помилки. Видання Android Authority до заяви Meta не змогло відтворити описану проблему.

Питання конфіденційності

Ray-Ban Meta оснащені мікрофоном і камерою, а під час запису аудіо чи відео на окулярах загоряється індикатор. Meta раніше вказувала на цей світловий сигнал як на один із механізмів захисту приватності. Водночас виявлений збій показав, що пристрій міг починати запис ненавмисно навіть за наявності індикатора.

У серпні Meta оновила окуляри, щоб вони не вели запис, коли індикатор закритий. Ars Technica також нагадує про матеріал щодо працівників кенійської компанії Sama, які заявляли, що переглядали відео, нібито зняті Ray-Ban Meta без усвідомлення цього власниками окулярів або людьми в кадрі. За даними видання, цей матеріал призвів до позову про колективний розгляд у США та розслідування генерального прокурора Техасу Кена Пакстона.

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