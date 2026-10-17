Meta poinformowała o usunięciu błędu, przez który niektóre inteligentne okulary Ray-Ban Meta mogły nagrywać rozmowy bez komendy głosowej „Hey, Meta”. O problemie poinformowali użytkownicy urządzeń, pisze Ars Technica.

Jeden z użytkowników Reddita, posługujący się pseudonimem Kindly-Audience-137, twierdził, że spotkał się z takim zachowaniem w trzech parach okularów Meta. Według niego opcja umożliwiająca reagowanie bez frazy „Hey, Meta” była wyłączona, jednak aplikacja Meta AI zapisywała nagrania audio i tekstowe transkrypcje rozmów w historii.

Odpowiedź Meta

Firma poinformowała, że problem został już rozwiązany. Meta zaznaczyła również, że użytkownicy mogą zarządzać dziennikami interakcji głosowych z Meta AI, przeglądać je i usuwać za pośrednictwem ustawień.

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Firma nie sprecyzowała przyczyny błędu. Użytkownik Reddita przypuszczał, że po raz pierwszy zauważył problem po niedawnej aktualizacji oprogramowania układowego, jednak Meta nie potwierdziła związku między aktualizacją a niechcianymi nagraniami. Nie podano także, ilu urządzeń dotknął błąd. Android Authority nie zdołało odtworzyć opisanego problemu przed oświadczeniem Meta.

Kwestie prywatności

Ray-Ban Meta są wyposażone w mikrofon i kamerę, a podczas nagrywania dźwięku lub wideo na okularach zapala się wskaźnik. Meta wcześniej wskazywała ten sygnał świetlny jako jeden z mechanizmów ochrony prywatności. Jednocześnie wykryty błąd pokazał, że urządzenie mogło rozpocząć nagrywanie nieumyślnie nawet przy działającym wskaźniku.

W sierpniu Meta zaktualizowała okulary, aby nie nagrywały, gdy wskaźnik jest zasłonięty. Ars Technica przypomina również o materiale dotyczącym pracowników kenijskiej firmy Sama, którzy twierdzili, że przeglądali filmy rzekomo nagrane przez Ray-Ban Meta bez wiedzy właścicieli okularów lub osób znajdujących się w kadrze. Według publikacji materiał ten doprowadził do pozwu zbiorowego w USA oraz dochodzenia wszczętego przez prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona.

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