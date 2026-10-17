Meta заявила об устранении сбоя, из-за которого некоторые умные очки Ray-Ban Meta могли записывать разговоры без голосовой команды «Hey, Meta». О проблеме сообщили пользователи устройств, пишет Ars Technica.

Один из пользователей Reddit под псевдонимом Kindly-Audience-137 утверждал, что столкнулся с таким поведением на трёх парах очков Meta. По его словам, опция, позволяющая реагировать без фразы «Hey, Meta», была отключена, однако приложение Meta AI сохраняло аудиозаписи и текстовые расшифровки разговоров в истории.

Ответ Meta

Компания сообщила, что проблема уже решена. В Meta также отметили, что пользователи могут управлять журналами голосовых взаимодействий с Meta AI, просматривать и удалять их через настройки.

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Причину сбоя компания не уточнила. Пользователь Reddit предположил, что впервые заметил проблему после недавнего обновления прошивки, однако Meta не подтвердила связь между обновлением и нежелательными записями. Также не сообщалось, сколько устройств затронула ошибка. Издание Android Authority до заявления Meta не смогло воспроизвести описанную проблему.

Вопросы конфиденциальности

Ray-Ban Meta оснащены микрофоном и камерой, а во время записи аудио или видео на очках загорается индикатор. Meta ранее указывала на этот световой сигнал как на один из механизмов защиты конфиденциальности. В то же время обнаруженный сбой показал, что устройство могло начинать запись непреднамеренно даже при наличии индикатора.

В августе Meta обновила очки, чтобы они не вели запись, когда индикатор закрыт. Ars Technica также напоминает о материале о сотрудниках кенийской компании Sama, которые заявляли, что просматривали видео, предположительно снятые Ray-Ban Meta без осведомлённости владельцев очков или людей в кадре. По данным издания, этот материал привёл к коллективному иску в США и расследованию генерального прокурора Техаса Кена Пакстона.

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