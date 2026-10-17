Meta表示，已修复一项故障：该故障可能导致部分Ray-Ban Meta智能眼镜在未收到“Hey, Meta”语音指令的情况下录制对话。设备用户报告了这一问题，Ars Technica报道。

一名昵称为Kindly-Audience-137的Reddit用户称，他在三副Meta眼镜上遇到了这种情况。据其表示，允许无需说出“Hey, Meta”即可作出响应的选项已被关闭，但Meta AI应用仍在历史记录中保存了音频录音和对话文本转录。

Meta的回应

该公司表示，问题已经解决。Meta还指出，用户可以通过设置管理、查看和删除与Meta AI的语音交互日志。

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该公司未说明故障原因。这名Reddit用户推测，他是在最近一次固件更新后首次发现该问题，但Meta未证实更新与非预期录音之间存在关联。公司也未说明有多少设备受到这一错误影响。在Meta发表声明前，Android Authority未能复现所描述的问题。

隐私问题

Ray-Ban Meta配备麦克风和摄像头，在录制音频或视频时，眼镜上的指示灯会亮起。Meta此前将这一灯光信号列为其隐私保护机制之一。同时，此次发现的故障表明，即使指示灯亮起，设备也可能会在无意中开始录制。

8月，Meta更新了眼镜，使其在指示灯被遮挡时不会录制。Ars Technica还提及一篇有关肯尼亚公司Sama员工的报道，这些员工称，他们查看了据称由Ray-Ban Meta拍摄的视频，而眼镜所有者或画面中的人并不知情。据该媒体称，该报道引发了美国的一起集体诉讼，以及得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿的调查。

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