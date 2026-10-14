Deezer очікує додати фільтр ШІ-музики до кінця року — TechCrunch

Стримінговий сервіс Deezer очікує до кінця року зробити доступним перемикач, який дасть користувачам змогу приховувати музику, створену штучним інтелектом. Після активації функції в результатах пошуку не відображатимуться ШІ-треки, альбоми та пов’язані виконавці, повідомляє TechCrunch.

Попит на фільтрацію ШІ-музики

Генеральний директор Deezer Алексіс Лантерньє заявив, що компанія бачить чіткий запит користувачів на можливість відфільтровувати такий контент. За його словами, користувачі зможуть за бажанням повністю прибрати ШІ-музику зі свого досвіду використання сервісу та зосередитися на творчості людей.

Компанія послалася на торішнє опитування, за яким близько 45% користувачів Deezer хотіли мати спосіб прибрати музику, створену ШІ, зі своїх стрічок. Одним із чинників для запровадження нової опції стало різке зростання обсягів такого контенту на платформі.

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Обсяги ШІ-треків зростають

Минулого року Deezer запровадив інструменти для виявлення музики, згенерованої штучним інтелектом. Тоді такі треки становили 10% щоденних завантажень на платформу. У липні компанія повідомила, що їхня частка перевищила 50%, або в середньому 90 тисяч треків на день.

Інші музичні сервіси також запроваджують власні підходи до ШІ-контенту. Bandcamp повністю заборонив такі треки, Tidal припинив монетизацію для користувачів, які завантажують ШІ-музику, а Spotify робить відповідні треки та виконавців помітнішими за допомогою маркування.

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