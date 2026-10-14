Serwis streamingowy Deezer spodziewa się udostępnić do końca roku przełącznik, który umożliwi użytkownikom ukrywanie muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję. Po aktywowaniu tej funkcji w wynikach wyszukiwania nie będą wyświetlane utwory AI, albumy ani powiązani wykonawcy, informuje TechCrunch.

Popyt na filtrowanie muzyki AI

Dyrektor generalny Deezer Alexis Lanternier powiedział, że firma dostrzega wyraźne zapotrzebowanie użytkowników na możliwość filtrowania takich treści. Jak zaznaczył, użytkownicy będą mogli, jeśli zechcą, całkowicie usunąć muzykę AI ze swojego doświadczenia korzystania z serwisu i skupić się na twórczości ludzi.

Firma powołała się na ubiegłoroczne badanie, według którego około 45% użytkowników Deezer chciało mieć możliwość usuwania muzyki wygenerowanej przez AI ze swoich kanałów. Jednym z czynników wprowadzenia nowej opcji był gwałtowny wzrost ilości takich treści na platformie.

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Rośnie liczba utworów AI

W ubiegłym roku Deezer wprowadził narzędzia do wykrywania muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. Wówczas takie utwory stanowiły 10% codziennych przesyłanych materiałów na platformę. W lipcu firma poinformowała, że ich udział przekroczył 50%, czyli średnio 90 tys. utworów dziennie.

Inne serwisy muzyczne również wprowadzają własne podejścia do treści AI. Bandcamp całkowicie zakazał takich utworów, Tidal zaprzestał monetyzacji użytkowników przesyłających muzykę AI, a Spotify zwiększa widoczność odpowiednich utworów i wykonawców za pomocą oznaczeń.

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